الرئيس الأوكرانى يناقش مع مسؤول أممى هذا الملف

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية، قال زيلينسكى عبر حسابه بتطبيق "تليجرام": إنه ناقش مع جراندى خلال الاجتماع، ضرورة الوصول بشكل عاجل إلى مواطنى أوكرانيا المرحلين إلى روسيا وحماية حقوقهم.

وأضاف أن الجانبين تطرقا إلى ما وصفه بـ "الترحيل الإجرامى الجماعى" للأطفال الأوكرانيين بشكل منفصل.

وأوضح أن هناك بيانات مختلفة عن عدد الأطفال الذين تم ترحيلهم قسراً من أوكرانيا من قبل روسيا، مشيرًا إلى أن ما يقرب من مليونى مواطن أوكرانى تم ترحيلهم بشكل عام، بما فى ذلك العديد من الأطفال.

ويجرى المفوض السامى لمنظمة الأمم المتحدة، فيليبو جراندى، زيارة إلى أوكرانيا للمرة الثالثة منذ بداية العملية العسكرية الروسية.

ويعتبر رئيس أوكرانيا الزيارة إشارة سياسية مهمة لدعم المجتمع الأوكرانى بأسره والمشردين قسراً والأسر التى فقدت أطفالها بسبب الترحيل.