العالم اليوم - حرب الدبابات.. ما الدول التي سترسل دبابات إلى أوكرانيا؟

انتم الان تتابعون خبر حرب الدبابات.. ما الدول التي سترسل دبابات إلى أوكرانيا؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 يناير 2023 04:24 صباحاً - وافقت ألمانيا على إرسال دبابات إلى أوكرانيا، بعد أن قالت بريطانيا إنها سترسل دبابات تشالنجر 2 وضغطت بولندا من أجل موافقة برلين على إرسال دبابات ليوبارد 2 ألمانية الصنع.

وكانت أوكرانيا حتى وقت قريب تواجه مقاومة لطلباتها الخاصة بالدبابات القتالية الرئيسية لمحاربة القوات الروسية.

وقالت ألمانيا، التي أجرت محادثات مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين، إن الهدف بشكل عام هو تزويد أوكرانيا بكتيبتين من دبابات ليوبارد 2.

وتتكون الكتيبة عادة من ثلاث أو أربع سرايا، كل منها تتكون من نحو 14 دبابة، وهذا قد يعني إرسال ما مجموعه نحو 80 إلى 110 من الدبابات ألمانية الصنع.