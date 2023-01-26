المستشار الألمانى والرئيس الأوكرانى يبحثان هاتفيا الوضع فى كييف

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية، ستيفن هيبستريت، اليوم الأربعاء، أن المستشار الألمانى أولاف شولتس، قد تباحث هاتفيًا مع الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى، حول المستجدات فى أوكرانيا، وتبادل الزعيمان وجهات النظر حول الوضع السياسى والعسكرى والإنسانى فى أوكرانيا.





وأضاف هيبستريت - فى بيان اليوم - أن المستشار الألمانى قد جدد تضامنه الثابت مع أوكرانيا فى مواجهة روسيا، وأعلنت أن ألمانيا ستواصل زيادة الدعم العسكرى لأوكرانيا بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الأوروبيين والدوليين. وتابع: "قدم الرئيس زيلينسكى الشكر للمستشار الفيدرالى على قرار إتاحة دبابات القتال الرئيسية Leopard 2 للقوات المسلحة الأوكرانية ومنح التصاريح المناسبة للدول الشريكة التى ترغب فى تزويد أوكرانيا بها". وفى السياق ذاته، قال نائب رئيس مكتب رئيس أوكرانيا أندريه سيبيها إن "الرئيس الأوكرانى تلقى تأكيدًا على قرار الجانب الألمانى لبدء تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2". وأضاف أندريه سيبيها - وفقًا لوكالة أنباء "يوكينفورم" الأوكرانية - أنه "لا يمكن أن يكون هناك تحية أفضل من ذلك لرئيس بلد يقاتل بشجاعة ليس فقط من أجل استقلاله، ولكن أيضًا من أجل العالم الحر بأسره".

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