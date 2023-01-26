العالم اليوم - مان يونايتد على مشارف نهائي كأس الرابطة

انتم الان تتابعون خبر مان يونايتد على مشارف نهائي كأس الرابطة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 يناير 2023 01:20 صباحاً - وضع مانشستر يونايتد قدمًا في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، بفوزه 3-0 على مضيفه نوتنغهام فوريست في ذهاب الدور نصف النهائي.

وواصل ماركوس راشفورد فورته الرائعة وافتتح التسجيل بهدف فردي جميل (6)، فيما وقع الوافد الجديد الهولندي فاوت فيخهورست على أول أهدافه مع يونايتد بعد وصوله مطلع العام (45) قبل أن يضيف البرتغالي برونو فرنانديش الثالث (89).

ويطمح يونايتد لبلوغ نهائي كأس الرابطة للمرة العاشرة في تاريخه والأولى منذ 2017 عندما توج باللقب بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وكان العام الأخير الذي يتوج فيه بأي لقب.

في حال تأهله، سيلتقي في النهائي مع نيوكاسل أو ساوثمبتون، علمًا أن الأول وضع قدمًا في المباراة القمة بفوزه 1-0 خارج معقله الثلاثاء.

ودخل يونايتد المباراة بعد خسارته القاتلة في الدقيقة الأخيرة أمام مضيفه أرسنال 3-2 متصدر الدوري ضمن منافسات البرميرليغ الأحد.

ودفع المدرب الهولندي إريك تن هاغ بتشكيلة أساسية كاملة، من بينهم البرازيلي كازيميرو الذي غاب عن مباراة أرسنال للإيقاف.

وافتتح راشفورد التسجيل بهدف رائع عندما انطلق على الرواق الأيسر منفردًا وتوغل إلى منطقة الجزاء وسدد بيسراه في الزاوية الضيقة القريبة، مسجلا هدفه العاشر في 10 مباريات في جميع المسابقات منذ استئناف المنافسات بعد مونديال قطر، وهو اللاعب الوحيد في الدوريات الخمسة الكبرى يحقق ذلك.

وبات راشفورد أول لاعب يسجل خمسة أهداف في موسم واحد في كأس الرابطة لصالح يونايتد منذ الأرجنتيني كارلوس تيفيس (6 في موسم 2008-2009).

وألغي هدف لنوتنغهام فوريست لسام سوريدج بداعي تسلل على الأخير بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في إيه آر" (24).

وسجل فيخهورست الذي وصل إلى يونايتد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم من بشيكتاش التركي الذي كان معارًا إليه من بيرنلي الإنجليزي، الهدف الثاني بعد أن تصدى الحارس لتسديدة قوية للبرازيلي أنتوني من مشارف المنطقة، لتتهيأ الكرة أمام الهولندي تابعها في الشباك (45).

أجرى تن هاغ العديد من التغييرات في الشوط الثاني مريحًا راشفورد وأنتوني وغيرهما، وأحرز فرنانديش الهدف الثالث بتسديدة منخفضة على الطائر من مشارف المنطقة زاحفة في الشباك (89).

وتقام مواجهة الإياب على ملعب أولد ترافورد الأربعاء المقبل.