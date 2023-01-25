رئيسة وزراء أيسلندا تشيد بقرار ألمانيا إرسال دبابات ”ليوبارد 2” إلى أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 يناير 2023 11:25 مساءً - أشادت رئيسة وزراء أيسلندا كاترين جاكوبسدوتير اليوم /الأربعاء/ بموافقة ألمانيا على إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، قائلة إن "الوحدة والتضامن التي أظهرتها أوروبا ربما تكون أهم عواقب هذه الحرب الفظيعة".

وأضافت أنها ناقشت مع المستشار الألماني أولاف شولتز الحرب في أوكرانيا وتداعياتها واسعة النطاق على الأمن في القارة الأوروبية، مؤكدة على الوقوف عازمين ومتحدين في دعم أوكرانيا وإدانة هجمات روسيا ضد المواطنين والبنى التحتية المدنية، وذلك في مؤتمر صحفي خلال زيارتها لألمانيا نقله تلفزيون "سي إن إن".

كما صرحت بأن بلادها لا تخطط للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خلال السنوات المقبلة، موضحة أن الشأن ليس على أجندة حكومتها إلا أن علاقة بلادها مع الدول الأوروبية الأخرى والاتحاد الأوروبي جيدة جدا.