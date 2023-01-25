قتيلان وخمسة جرحى في حادث اعتداء في قطار بألمانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 يناير 2023 11:25 مساءً - لقى شخصان مصرعهما وأصيب خمسة آخرون على الأقل بعد أن هاجم رجل مشتبه به يحمل سكينًا ركاب قطار متجه إلى مدينة هامبورج شمال ألمانيا.

وقع الحادث قبل الساعة 3 مساءً بقليل في القطار قبل وصوله إلى محطة بروكشتيدت شمال ألمانيا، بحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية اليوم الأربعاء.

ونقلت الصحيفة عن شاهد عيان قوله إن الناس في عربة القطار أصيبوا بالذعر عندما ركضت ثلاث فتيات بسبب رجل يحمل سكينًا على متين القطار.

فيما أكد بيان أولي لمتحدث باسم الشرطة الاتحادية أن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا وقتل اثنان.

وتم القبض على مشتبه به في مكان الحادث من قبل ضباط الشرطة، حيث تم إغلاق المحطة وهرعت خدمات الطوارئ لرعاية الجرحى.

ولم يتم بعد الكشف عن المزيد من التفاصيل.