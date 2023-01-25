زيلينسكي: الدبابات الأميركية ستبقينا على طريق النصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 يناير 2023 10:27 مساءً - أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء 25 يناير، أن قرار الولايات المتحدة إرسال دبابات أبرامز إلى بلاده "خطوة مهمة على طريق النصر"، معبرا عن شكره للرئيس الأميركي جو بايدن.

وكتب زيلينسكي في تغريدة على تويتر "شكراً لجو بايدن على قرار جديد قوي بتقديم دبابات أبرامز لأوكرانيا. ممتنّ للأميركيين على دعمهم".

في سياق متصل أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق من اليوم، أن الولايات المتحدة سترسل 31 دبابة أبرامز إلى أوكرانيا في حربها ضد روسيا، تعادل كتيبة دبابات أوكرانية واحدة.

وأضاف بايدن إن الولايات المتحدة ستوفر أيضًا التدريب والإمدادات اللازمة لتشغيل هذه الدبابات.

وأكمل الرئيس الأمريكي الدبابات والمساعدات الأميركية لأوكرانيا "لا تشكّل تهديداً هجومياً لروسيا".

وأكد بايدن على سعادته بقرار ألمانيا إرسال كتيبتين من دبابات ليوبارد لأوكرانيا.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، في وقت سابق من اليوم، عن أنها ستسلم دبابات "ليوبارد-2" إلى كييف في موعد لا يتجاوز 3 -4 أشهر.

وأعلن مجلس الوزراء الألماني، في وقت سابق اليوم، الموافقة على إرسال 14 دبابة من طراز "ليوبارد-2"، والسماح بإرسال "ليوبارد" من دول ثالثة إلى أوكرانيا.

وتعتزم ألمانيا تشكيل كتيبتين من الدبابات، مكونة من 14 دبابة من نوع "ليوبارد-2" من مخزون الجيش الألماني.

كما تنوي ألمانيا تنظيم تدريب للجيش الأوكراني في ألمانيا على استخدام هذا النواع من الدبابات، بالإضافة إلى ذلك ستشمل حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا الخدمات اللوجستية والذخيرة والصيانة.

وقد رحبت بريطانيا بولندا وفرنسا وأوكرانيا بإرسال دبابات "ليوبارد" إلى كييف.

وكتب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في تغريدة له على موقع "تويتر" أن تلك الدبابات "إلى جانب دبابات (تشالينجر-2) البريطانية ستعزز قوة النيران الدفاعية لأوكرانيا".

واعتزمت ألمانيا في وقت سابق، توريد دبابات "ليوبارد" إلى كييف، وسمحت بتوريد هذه الدبابات من دول ثالثة.