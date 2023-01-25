زلزال بقوة 5.1 درجة علي مقباس ريختر يضرب الصين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 يناير 2023 10:27 مساءً - هز زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر مساء اليوم الخميس، منطقة الحدود الصينية عند شينجيانج مع كشمير.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن عمق الزلزال بلغ 60 كيلومترًا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الدكتور جاد القاضي، مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، أن محطات الشبكة القومية للزلازل والتابعة للمعهد سجلت زلزالا بقوة 6 درجات فى شرق البحر المتوسط ويبعد 502 كم من السواحل المصرية وعمق مركز الزلزال 54 كم.

زلزال يضرب شرق البحر المتوسط

وتجدر الإشارة إلى أن مقياس ريختر هو مقياس عددي يُستخدم لقياس شدة الزلازل، طوره تشارلز فرانسيس ريشتر وسجل في معلمه عام 1935 حيث أطلق عليه اسم (مقياس الحجم). وهذا ما تمت مراجعته لاحقا وأعيدت تسميته إلى مقياس الحجم المحلي، المشار له ب ML. بسبب العيوب الكثيرة لمقياس ML فإن معظم المؤسسات المعنية بالزلازل تستخدم مقاييس أخرى كمقياس درجة العزم Mw لتسجيل حجم الزلازل، لكن الكثير من وكالات الأنباء لا زالت تشير إلى ذلك بمقياس ريختر.

وتحتفظ كل مقاييس الحجم بالنموذج اللوغاريتمي للأصل ويتم قياسها للحصول على قيم عددية قابلة للمقارنة تقريبا (عادة في منتصف القياس). الزلازل التي قياسها 4.5 أو أكثر على المقياس يمكن أن تقاس بالأدوات في جميع أنحاء العالم.

وتم اختراع هذا المقياس سنة 1935 من قبل تشارلز فرانسيس ريختر حيث وضع هذا الأخير هذا المقياس لتصنيف الهزات الزلزالية المسجلة محليا في ولاية كاليفورنيا. هذا السلم في الأصل هو مقياس المقدار بالميكرومتر على السيزموجراف من نوع وود اندرسون يقيس الزلازل التي تقع على مسافة '100كم'. غير أن هذا المقياس غير موثوق به في المسافات القصيرة.