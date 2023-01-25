البيت الأبيض يحذر: روسيا ستزيد هجماتها على أوكرانيا مع تحسن الطقس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 يناير 2023 10:27 مساءً - قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، الأربعاء، إن روسيا ستزيد من وتيرة هجماتها في أوكرانيا مع تحسن أحوال الطقس، وإن "علينا وعلى أوكرانيا الاستعداد لذلك". وأضاف، في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، أن "ظروف الطقس حالياً ليست جيدة مع برودة الشتاء، وهناك بعض القتال في دونباس، لكن فيما عدا ذلك ليس هناك الكثير من القتال". وحذر من ارتفاع وتيرة الهجمات الروسية مع تحسن الطقس.

وكان قد أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن عن تحالف لتقديم الدعم العسكرى لأوكرانيا، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية والعالم متحدون فى التصدى لحرب روسيا فى أوكرانيا. وأضاف جو بايدن، خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية: هدفنا هو الحفاظ على وحدة أراضي أوكرانيا، وسنسلم الدبابات لأوكرانيا بأقرب وقت ممكن. وتابع الرئيس الأمريكي: بالتعاون مع الحلفاء سنرسل 3000 مدرعة وذخائر لأوكرانيا، موضحا أن بولندا سترسل مدرعات مصفحة وهولندا سترسل أنظمة دفاعية لأوكرانيا. وقال الرئيس الأمريكي: دباباتنا ستكون جزءا من آخرى مقدمة من الحلفاء لأوكرانيا، موضحا أن بريطانيا وفرنسا ستقدم دبابات إلى أوكرانيا.