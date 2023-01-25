بايدن: إرسال الدبابات الأمريكية لأوكرانيا لا يشكل تهديدًا لروسيا

وبحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، قال بايدن فى تصريحات من غرفة روزفلت بالبيت الأبيض: "لا يوجد تهديد هجومى لروسيا، فإذا عادت القوات الروسية إلى روسيا... هذا هو المكان الذى ينتمون إليه، فستنتهى هذه الحرب اليوم، هذا ما نريده جميعًا، إنهاء هذه الحرب".
وأدلى الرئيس الأمريكى بتصريحاته أثناء إعلانه أن الولايات المتحدة ستوفر 31 دبابة من طراز "أبرامز" لأوكرانيا بالتنسيق مع إمدادات مماثلة من حلفاء الناتو بما فى ذلك ألمانيا والمملكة المتحدة ودول أخرى.
ورفض بايدن الفكرة القائلة بأن قراره بتوفير دبابات أبرامز لأوكرانيا جاء نتيجة للضغط الألمانى على الولايات المتحدة لتقاسم عبء الخطوة التى أثارت بالفعل رد فعل عدوانى من روسيا.
وحذر رئيس مجلس النواب فى البرلمان الروسى، فياتشيسلاف فولودين، الأحد الماضى، من أن تزويد حلفاء أوكرانيا بالدبابات "سيؤدى إلى كارثة عالمية".
وردت السفارة الروسية فى برلين على أنباء موافقة ألمانيا على تزويد دباباتها الثقيلة ليوبارد 2، قائلة إن هذه الخطوة "خطيرة للغاية" و"تنقل الصراع إلى مستوى جديد من المواجهة".
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