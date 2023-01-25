العالم اليوم - اتصال هاتفي بين ولي عهد البحرين وأمير دولة قطر

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 يناير 2023 10:20 مساءً - جرى اتصال هاتفي، الأربعاء، بين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين، رئيس مجلس الوزراء، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أنه خلال الاتصال "نقل سموه تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه إلى أمير دولة قطر وتمنيات جلالته لدولة قطر الشقيقة بالخير و النماء".

وأكد ولي العهد البحريني "على ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية، معربًا عن أهمية العمل على حل كافة القضايا والمسائل العالقة بما يحقق التطلعات المشتركة لمواطني البلدين ويحافظ على تماسك مجلس التعاون لدولالخليج العربية وأمن المنطقة واستقرارها".

وأضافت الوكالة أنه "تم خلال الاتصال التأكيد على استمرار الاتصال بين المسؤولين في البلدين الشقيقين تحقيقاً لما فيه الخير للجميع".