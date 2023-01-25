اعتقال 19 متهماً وضبط أسلحة في العراق

اعتقال 19 متهماً وضبط أسلحة في العراقأعلنت عمليات بغداد اليوم الأربعاء، أنها اعتقلت 19 متهماً وضبطت عدد من الأسلحة والاعتدة غير المرخصة وكمية من المواد المخدرة، في جانبي الكرخ والرصافة.

ونقلت وكالة الانباء العراقية "واع" عن المكتب الإعلامي لقيادة عمليات بغداد في بيان لها، القول: إنه "تنفيذاً لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد، وبإشراف مباشر ومتابعة ميدانية من قبل قسم استخبارات وأمن قيادة عمليات بغداد، تمكنت المفارز المشتركة من إلقاء القبض على 19 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط عدد من الأسلحة والاعتدة غير المرخصة، وكمية من المواد المخدرة".

وأضاف البيان: إن "المفارز المشتركة والمنتشرة في جانبي الكرخ والرصافة، ومـن خـلال نصب السيطرات المفاجئة خلال24 ساعة الماضية تمكنت من ضبط بحوزة المتهمين كمية من مادة الكريستال المخدرة وأجهزة تعاطيها وحبوب مخدرة مختلفة الأنواع، بالإضافة إلى مصادرة أربعة مسدسات، وكمية من العتاد، ومخازن فارغة، فيما تم ضبط عدد من العجلات المخالفة للضوابط".

وأشار البيان إلى أنه تم "إحالة الملقى القبض عليهم، والمواد المضبوطة، إلى الجهات ذات الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".