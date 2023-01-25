الفاضل المهدى لـ «القاهرة الإخبارية»: مصر تضع حلولا سياسية للسودان

جدة - نرمين السيد - قال مبارك الفاضل المهدى، رئيس حزب الأمة السودانى ورئيس تحالف التراضى الوطنى، إنَّ مصر تساهم فى الوصول إلى حل سياسى بالسودان، مشددا على أنها تسعى إلى تأمين اتفاق السودانيين ووحدتهم كى ينجحوا فى العبور بالمرحلة الانتقالية.





وأضاف المهدى خلال حواره مع الإعلامى جمال عنايت فى لقاء خاص على قناة "القاهرة الإخبارية": "مصر قدمت خدمة كبيرة للسودانيين، ولدينا مثل يقول الخيل الأصيلة تسبق فى اللفة، ومصر الآن جاءت فى اللفة، وإن شاء الله ستساهم مساهمة فعالة فى إتاحة الفرصة للسودانيين كى يتفقوا ويتوحدوا على كلمة سوءا مع القوات المسلحة". وحول تيار الحرية والتغيير، أكد رئيس حزب الأمة السودانى ورئيس تحالف التراضى الوطنى، أن القوى الدولية أصرت على أن تحتكر الحياة السياسية، والجيش وافق على هذا المقترح، ولكن عندما رفض الرأى العام المدنى والعسكرى هذا الأمر، بدأ القائد العام للقوات المسلحة يتحدث عن أهمية فتح الاتفاق الإطارى وعقد اجتماعات بين أطراف مختلفة وحاول التوفيق بين الجميع، وبالتالى فإن الجيش يحاول الوصول إلى توافق حول الاتفاق.

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