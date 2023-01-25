العالم اليوم - بايدن يعلن تقديم" أسلحة نوعية" إلى أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 يناير 2023 08:22 مساءً - أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الأربعاء، عن تقديم حزمة مساعدات عسركية جديدة لأوكرانيا، تشمل عشرات الدبابات من طراز إبرامز ومدرعات وزخائر.

وقال بايدن إن أنّ الولايات المتّحدة سترسل إلى أوكرانيا 31 دبّابة أبرامز، لتتعزّز بذلك ترسانة الأسلحة الغربية التي تتجمّع لدى الجيش الأوكراني تمهيداً لهجوم مضادّ يستعدّ لشنّه ضدّ القوات الروسية.

وعن فاعلية دبابات ابرامز الأميركية، قال جو باين: "دبابات ابرامز هي أفضل الدبابات في العالم(...) وسندرب الأوركرانيين قريبا، بينما نعمل على إيصالها إلى أرض المعركة".

ولفت الرئيس الأميركي إلى المساعدات العسكرية المقدمة من بلاده هفها حماية سيادة أوكرانيا والدفاع عن أراضيها"، مضيفا "نحن متوحدون في دعمنا لأوكرانيا وحريصون على الانتصار في المعركة لأنها مواجهة من أجل الحرية".

واستدرك قائلا "الدبابات والمساعدات الأميركية لأوكرانيا لا تشكّل تهديداً هجومياً لروسيا".

جاء قرار الولايات المتحدة في أعقاب موافقة ألمانيا على إرسال 14 دبابة من طراز ”ليوبارد 2 أيه 6″ من مخزونها.

كانت ألمانيا قالت إن دباباتها لن يتم إرسالها ما لم تضع الولايات المتحدة دباباتها ”أبرامز” كخيار على الطاولة، لعدم رغبتها في إثارة غضب روسيا دون أن تلتزم الولايات المتحدة بإرسال دباباتها الخاصة بالمثل.

وبشأن الدعم الغربي لأوكرانيا، قال "أجريت اتصالات هاتفية مع قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا للتشاور بشأن الدعم المقدم".

وأوضح البيت الأبيض أن قرار إرسال الدبابات إل أوكرانيا جاء بعد محادثات دبلوماسية خلال الأسابيع الماضية بمشاركة الرئيس بايدن ووزير الدفاع.