رئيس الأمة السودانى لـ «القاهرة الإخبارية»: أمريكا تمارس ضغوطا علينا

جدة - نرمين السيد - أكد مبارك الفاضل المهدى رئيس حزب الأمة السودانى ورئيس تحالف التراضى الوطنى، أنّ المرحلة الأولى من الفترة لانتقالية كان دور القوى الإقليمية والدولية إيجابى، مشيدًا بدور المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بعدما أعلنتا عن دفع 3 مليارات دولار، ودفعا مليار ونصف المليار دولار، ولكن المجموعات اليسارية فى تيار الحرية والتغيير هاجمت الدولتان، فلم ترسلا المساعدات.





وأضاف المهدى خلال حواره مع الإعلامى جمال عنايت فى لقاء خاص على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن دول الخليج علاقتها أقوى بالجيش السودانى، ولكن الولايات المتحدة وبريطانيا تسعى إلى ممارسة المزيد من الضغوط، ولم يدفعا الأمور إلى الأفضل، وبخاصة الآلية الرباعية التى دفعت إليها أمريكا وبريطانيا، واصفًا إياها بأنها "وصفة خاطئة". وتابع رئيس حزب الأمة السودانى ورئيس تحالف التراضى الوطنى: "بدلا من الاتجاه نحو حكومة انتقالية مستقلة ترتب أوضاع ومعاش الناس والانتخابات والحفاظ على الوضع السيادى للجيش السودانى باعتباره المسؤول عن المرحلة، تم الاتجاه إلى الاتجاه الامريكى والقوى الغربية فى إعادة بعض الأطراف إلى السلطة مرة أخرى، وهو ما سبب مأزقا كبيرًا".

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