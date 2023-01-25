رئيس الأمة السودانى «القاهرة الإخبارية»: تيار الحرية وراء تدهور الاقتصاد

جدة - نرمين السيد - أكد مبارك الفاضل المهدى رئيس حزب الأمة السودانى ورئيس تحالف التراضى الوطنى، أنّ الحزب والتحالف يلتقيان الفريق اول عبدالفتاح البرهان بصورة منتظمة حيث يتشاور معهما ويتم إبداء الآراء، كما يلتقى الحزب والتحالف أيضا الفريق محمد حمدان دقلو بالطريقة ذاتها.





وأضاف المهدى خلال حواره مع الإعلامى جمال عنايت فى لقاء خاص على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدفع الدولى عقد الموقف المحلى، فاضطر الجيش السودانى الاستجابة لهذا الدفع خوفا من المزيد من العقوبات والأزمات، موضحًا: "نحن كحزب وتحالف نمثل التيار الثالث.. ولنا علاقات مع الجميع". وتابع، أنه تيار "الحرية والتغيير" لعب دورا سلبيا فى الفترة الانتقالية فى السودان، لأنه حكم أول 3 سنوات وتسبب فى تدهور الاقتصاد وانخفاض العملة بنسبة 500%، كما تدهورت الأوضاع الأمنية، بالإضافة إلى استمرار الصراع فيما بين هذا التيار، وأعلن عبدالله حمدوك أن هذا التيار لا برنامج له من أجل الحكم، كما عطّل عمليات الإصلاح الاقتصادى سنة ونصف نتيجة لاختلافات أيدلوجيات، فالجماعات اليسارية ترفض حكم البنك الدولى أو عقد أى اتفاق معه، بينما وافق الجزء الآخر من التيار على عقد اتفاق، من اجل رفع العقوبات والعودة لمؤسسات التمويل الدولية.

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