رئيس الأمة السودانى لـ «القاهرة الإخبارية»: القوى الغربية حجمت تشكيل الجيش

جدة - نرمين السيد - أكد مبارك الفاضل المهدى رئيس حزب الأمة السودانى ورئيس تحالف التراضى الوطنى، أن القوى الغربية حجمت تشكيل الجيش السودانى للحكومة، إذ أن هناك إصرار على إعادة مجموعة "الحرية والتغيير" التى خرجت من السلطة، مشيرا إلى أنها "الحرية والتغيير" تعرضت لانقسامات كبيرة وأصبحت مجموعة صغيرة.





وأضاف المهدى خلال حواره مع الإعلامى جمال عنايت فى لقاء خاص على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مصادمة وحساسيات مع الجيش بين هذه المجموعة، مشيرا إلى أن حدوث تحالف بين مجموعة الفريق محمد حمدان دقلو مع "الحرية والتغيير"، وجرى إصدار اتفاق إطارى وتابع، أنه الجيش السودان كان أذكى، وأكد أنه قبل الانتخابات لن يسمح لمدنى بأن يحكم الجيش، وأعلن استعداده التنازل عن رئاسة السلطة السيادية مقابل استقلالية الجيش تماما فتمت الموافقة على هذا الشرط، كما اشترط الجيش شرطا ثانيًا، وهو الحصانة من أى مسائلة لأى حدث فى الفترة الماضية، مثل فض الاعتصام وغيرها من الأحداث.

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