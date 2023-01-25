إجلاء 4 آلاف شخص من منازلهم جراء الأمطار الغزيرة فى ماليزيا

جدة - نرمين السيد - وأعلنت لجنة إدارة الكوارث إعداد 41 مركز إغاثى فى خمسة ضواحى بالولاية لاستقبال النازحين، فيما من المتوقع أن يستمر الهطول الكثيف للأمطار على الولاية على مدار اليوم، وذلك حسبما نقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية.
كما أعلنت سلطات الطقس فى ماليزيا أن الأمطار الغزيرة مستمرة فى عشر ضواحى بالولاية، فيما أصدرت تحذيرا من الأمطار الغزيرة فى ست ضواحى منها.
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