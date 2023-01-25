القاهرة الإخبارية: إطلاق سراح جميع الموقوفين بـ قضية مرفأ بيروت

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، قرر النائب العام التمييزى غسان عويدات اليوم الأربعاء، إطلاق سراح جميع الموقوفين فى قضية انفجار مرفأ بيروت، وذلك بعد إعلان المحقق العدلى فى القضية استئناف تحقيقاته فيها بعد 13 شهراً على تعليقها.

وقرر عويدات، إطلاق سراح الموقوفين فى قضية انفجار المرفأ دون استثناء ومنعهم من السفر وجعلهم بتصرف المجلس العدلى.

يشار إلى أن مرفأ بيروت كان قد شهد انفجارا كبيرا عصر يوم الرابع من شهر أغسطس عام 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 آخرين.