العالم اليوم - شعر به سكان القاهرة.. زلزال يضرب منطقة شرق المتوسط

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 يناير 2023 05:22 مساءً - سجل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، زلزالا بقوة 6 درجات في شرق البحر المتوسط، وعلى بعد 502 كم من السواحل المصرية.

وقال المعهد القومي في بيان له الأربعاء، بإنه زلزالا بقوة 6 درجات هز منطقة شرق البحر المتوسط. وذكرت وسائل إلاعلام مصرية، بأن سكان محافظتي الجيزة والقاهرة وبعض المحافظات الأخرى شعروا بوقت حدود وقوع الزلازال.

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