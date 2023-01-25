بوتين: القوات الأمريكية فى ألمانيا «احتلال»

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه "بعد الحرب العالمية الثانية، كانت ألمانيا مقسمة إلى 4 قطاعات الأمريكية، والبريطانية، والفرنسية، والسوفياتية، وقام الاتحاد السوفيتى بإضفاء الطابع الرسمى على إنهاء وضع تواجده فيها، لكن الولايات المتحدة لم تفعل ذلك، بالمعنى الدقيق للكلمة، رسميا وقانونيا، هناك قوات احتلال أمريكية على أراضى ألمانيا".
وكانت السلطات الألمانية، قد أعلنت اليوم الأربعاء، عزمها إرسال دبابات "ليوبارد-2" إلى كييف لتعزيز قدراتها القتالية فى مواجهة القوات الروسية.
وقالت السلطات الألمانية: "إننا سنقدم لأوكرانيا مواد لوجيستية وذخيرة، كذلك سندرب قوات أوكرانية على أراضينا".
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