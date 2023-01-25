جدة - نرمين السيد - وأعرب مورافيسكى - فى تغريدة عبر موقع "تويتر" نقلتها شبكة "سكاى نيوز" البريطانية - عن شكره للمستشار الألمانى أولاف شولتس على قرار إرسال الدبابات، واصفا ذلك بأنه خطوة كبيرة نحو وقف خطوات روسيا، مضيفا: "معا نحن أقوى".
وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبسترايت قد أعلن فى وقت سابق اليوم، أن بلاده تعتزم تسليم 14 دبابة قتال من طراز "ليوبارد 2" من مخزون الجيش الألمانى إلى أوكرانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بولندا ترحب بموافقة ألمانيا على إرسال دبابات «ليوبارد2» لأوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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