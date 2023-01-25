بولندا ترحب بموافقة ألمانيا على إرسال دبابات «ليوبارد2» لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأعرب مورافيسكى - فى تغريدة عبر موقع "تويتر" نقلتها شبكة "سكاى نيوز" البريطانية - عن شكره للمستشار الألمانى أولاف شولتس على قرار إرسال الدبابات، واصفا ذلك بأنه خطوة كبيرة نحو وقف خطوات روسيا، مضيفا: "معا نحن أقوى".

وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبسترايت قد أعلن فى وقت سابق اليوم، أن بلاده تعتزم تسليم 14 دبابة قتال من طراز "ليوبارد 2" من مخزون الجيش الألمانى إلى أوكرانيا.