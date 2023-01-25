تصريح نارى من بوتين بشأن دعم كييف بـ دبابات «ليوبارد»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعدما أعلنت الدول الأوروبية "إسبانيا وألمانيا" عزمهما إرسال دبابات "ليوبارد-2" إلى كييف لتعزيز قدراتها القتالية فى مواجهة القوات الروسية.

وقالت الحكومة الإسبانية، إنها تدرس حاليا كيف يمكن للبلاد المساهمة فى البرنامج الذى سوف يدعمه عدد من الدول سواء بإرسال دبابات مباشرة أو من خلال التمويل.

كذلك قالت السلطات الألمانية، إنها ستقدم لأوكرانيا مواد لوجيستية وذخيرة، كذلك ستدرب قوات أوكرانية على أراضيها.