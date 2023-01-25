شولتس: تقديم دبابات ليوبارد لأوكرانيا يهدف للحفاظ على أمننا

جدة - نرمين السيد - وأضاف شولتس خلال كلمة له أمام البرلمان الألمانى، أن برلين ستكون أكبر الداعمين لأوكرانيا فى حربها ضد روسيا، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت السلطات الألمانية، قد أعلنت اليوم الأربعاء، عزمها إرسال دبابات "ليوبارد-2" إلى كييف لتعزيز قدراتها القتالية فى مواجهة القوات الروسية.

ويأتى هذا القرار نتيجة للضغوط الكبيرة التى تعرضت لها برلين من جانب الشركاء الدوليين، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدول الغربية لتمكين القوات الأوكرانية من صد الهجمات الروسية.