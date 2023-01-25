ألمانيا: لن يتم تشغيل ليوبارد فى كييف قبل 4 أشهر

جدة - نرمين السيد - وكانت السلطات الألمانية، قد أعلنت اليوم الأربعاء، عزمها إرسال دبابات "ليوبارد-2" إلى كييف لتعزيز قدراتها القتالية فى مواجهة القوات الروسية.

وقالت السلطات الألمانية: "إننا سنقدم لأوكرانيا مواد لوجيستية وذخيرة، كذلك سندرب قوات أوكرانية على أراضينا".

ويأتى هذا القرار نتيجة للضغوط الكبيرة التى تعرضت لها برلين من جانب الشركاء الدوليين، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدول الغربية لتمكين القوات الأوكرانية من صد الهجمات الروسية.