العدو الصهيوني يهدم عدة منازل فلسطينية

العدو الصهيوني يهدم عدة منازل فلسطينيةشرعت قوات العدو الصهيوني فجر اليوم الأربعاء، بهدم عدة منازل في قرية الديوك التحتا غرب أريحا المحتلة.

وذكرت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية أن قوات كبيرة تابعة للعدو الصهيوني ترافقها الجرافات، كانت قد قامت بإقتحام قرية الديوك التحتا، حيث طالت عملية الهدم منزلين حتى اللحظة، بالتزامن مع إغلاق المنطقة بشكل محكم، ومنع المواطنين من الوصول إلى مواقع الهدم.

ويشار إلى أن قرية الديوك التحتا تتعرض إلى اعتداءات متواصلة من قبل قوات العدو الصهيوني ضمن سياسة التهجير القسري لصالح التوسع الاستيطاني.

من جهة أخرى أفاد إعلام الأسرى الفلسطينيين أن قوات العدو اقتحمت منزل الأسير إسلام الفروخ في مدينة رام الله وأخذت قياساته تمهيدا لهدمه.

واقتحمت قوات العدو الصهيوني بأعداد كبيرة صباح اليوم، ضاحية السلام في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، ومنزل الشهيد عدي التميمي وانتشرت داخله تمهيدا لهدمه.

ونقلت وكالة معا الفلسطينية عن والد الشهيد عدي التميمي أن القوات بأعداد كبيرة اقتحمت منزل العائلة في منطقة ضاحية السلام، وانتشرت في كامل غرفه، لتنفيذ قرار هدمه "هدم الجدران الداخلية".

ولفت التميمي أن المنزل يقع ضمن مجمع سكني في الطابق السادس.

واقتحمت قوات العدو بأعداد كبيرة وفرق مختلفة بلدة عناتا، من كافة مداخله، وانتشرت في الشوارع وصولا الى منزل الشهيد عدي التميمي في منطقة ضاحية السلام.

واستشهد الشاب عدي التميمي 22 عاماً، 19/10/2022 خلال اشتباك مسلح عند مدخل مستوطنة "معالي ادوميم"، شرقي مدينة القدس، وسبقها تنفيذه عملية إطلاق نار عند حاجز مخيم شعفاط بتاريخ 8/10 أدت الى مقتل مجندة وإصابة حراس بجراح خطيرة.

