بعد ألمانيا.. إسبانيا تنضم إلى خطة دبابات «ليوبارد»

جدة - نرمين السيد - وقالت الحكومة الإسبانية، إنها تدرس حالياً كيف يمكن للبلاد المساهمة فى البرنامج الذى سوف يدعمه عدد من الدول سواء بإرسال دبابات مباشرة أو من خلال التمويل، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".
وكانت السلطات الألمانية، قد أعلنت اليوم الأربعاء، عزمها إرسال دبابات "ليوبارد-2" إلى كييف لتعزيز قدراتها القتالية فى مواجهة القوات الروسية.
ويأتى هذا القرار نتيجة للضغوط الكبيرة التى تعرضت لها برلين من جانب الشركاء الدوليين، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدول الغربية لتمكين القوات الأوكرانية من صد الهجمات الروسية.
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