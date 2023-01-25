إسبانيا تعتقل مشتبها به فى قضية الطرود المفخخة

جدة - نرمين السيد - وذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الأربعاء، أن المشتبه به هو رجل متقاعد يبلغ من العمر (74 عاما)، وأوقف فى "ميراندا دى إيبرو" فى شمال إسبانيا، وذلك دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وكان ضابط الأمن فى السفارة الأوكرانية فى مدريد، أصيب بجروح طفيفة فى يده اليمنى أثناء فتح إحدى الرسائل الموجهة للسفير.

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