جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات الألمانية، إننا سنقدم لأوكرانيا مواد لوجيستية وذخيرة، كذلك سندرب قوات أوكرانية على أراضينا، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية". ويأتى هذا القرار نتيجة للضغوط الكبيرة التى تعرضت لها برلين من جانب الشركاء الدوليين، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدول الغربية لتمكين القوات الأوكرانية من صد الهجمات الروسية. يشار إلى أن المستشار الألمانى، أولاف شولتس، كان قد أعلن فى وقت سابق، أن خطوة بلاده لإرسال دبابات من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، بحاجة إلى تنسيق كامل بين أعضاء الحلف الغربى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا تتخلى عن ترددها وتقرر إرسال دبابات «ليوبارد» لـ كييف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.