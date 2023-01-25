بولندا تستقبل 9 ملايين و402 ألف لاجئ أوكرانى منذ بداية الحرب الروسية

جدة - نرمين السيد - ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الأربعاء، أن عدد اللاجئين الوافدين من أوكرانيا فى البلاد، ارتفع إلى 9 ملايين و402 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى 24 فبراير الماضى.





وأضافت الوكالة - حسبما ذكر "راديو بولندا" - أن أمس الثلاثاء شهد دخول نحو 20 ألفا و300 لاجئ إلى بولندا، ومغادرة نحو 18 ألفا و500 شخص البلاد عائدين إلى أوكرانيا، ليبلغ إجمالى العائدين أكثر من 7.56 مليون شخص. يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت فى شهر مارس الماضى، مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

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