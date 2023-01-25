الطقس السيئ يتسبب فى تعطل حركة النقل باليابان

جدة - نرمين السيد - غطت الثلوج الكثيفة مساحات واسعة من اليابان، اليوم الأربعاء، وأعاقت حركة النقل وتسببت فى إلغاء مئات الرحلات الجوية وتعطل حركة القطارات كما لقى شخص واحد على الأقل حتفه، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وأدى طقس بارد على نحو غير معتاد ومنخفضات جوية قاسية إلى تساقط الثلوج وهبوب رياح قوية، فى جميع أنحاء البلاد، بدءًا من أمس الثلاثاء.

وتساقطت الثلوج بكثافة شديدة على نحو خاص فى الجزء المطل على بحر اليابان، إذ سقطت ثلوج قياسية على مدينة مانيوا بغرب اليابان، وصلت 93 سنتيمترًا خلال 24 ساعة.

وقال هيروكازو ماتسونو، كبير أمناء مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفي: إن شخصًا لقى حتفه جراء العاصفة ويجرى التأكد من أن وفاة اثنين آخرين لها صلة بالأجواء الباردة، ولم تتوفر حتى الآن تفاصيل أخرى.

وأفادت وسائل إعلام بأن شركات طيران محلية ألغت أكثر من 300 رحلة جوية، وجرى تعليق خدمات القطارات السريعة أو تأجيلها فى شمال اليابان.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إن الجليد تسبب فى توقف السيارات والشاحنات لمسافة نحو عشرة كيلومترات على طريق سريع بوسط اليابان.

وتقطعت السبل بنحو ثلاثة آلاف شخص فى محطتى قطار بمدينة كيوتو الغربية، بعد أن أدت الثلوج والرياح القوية إلى تعليق الخدمة أمس الثلاثاء، واضطر بعض الركاب للنوم على الأرض فى محطة كيوتو الرئيسية.

ومن المحتمل أن تكون الرياح القوية المرتبطة بالعاصفة هى السبب وراء غرق سفينة شحن مسجلة فى هونج كونج بين غرب اليابان وجزيرة جيجو بكوريا الجنوبية، فى وقت مبكر اليوم الأربعاء، وتم إنقاذ 13 من أفراد الطاقم البالغ عددهم 22، ولا يزال البحث مستمرًا.