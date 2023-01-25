العالم اليوم - الدولار يرتفع وسط ترقب المستثمرين لقرار الفائدة الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 يناير 2023 01:20 مساءً - ارتفع الدولار الأربعاء وسط تداولات هادئة مع ترقب المستثمرين قرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المقرر الأسبوع المقبل، بينما هبط اليورو من قرب أعلى مستوى في تسعة أشهر.

وتراجع اليورو 0.12 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.088 دولار، وهو ما يقل قليلا عن مستوى 1.093 دولار الذي وصل إليه يوم الجمعة، والذي كان أعلى مستوى منذ أوائل مايو.

وارتفع الدولار 0.1 مقابل الين مسجلا 130.28 ين للدولار، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر عند 127.22 ين للدولار في 16 يناير.

وأدى انخفاض أسعار الطاقة العالمية وما نتج عنه من تباطؤ في تضخم الاقتصادات المتقدمة إلى تكهنات بأن يوقف الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية أخرى قريبا رفع أسعار الفائدة.

ونتيجة هذه التوقعات، هبط مؤشر الدولار، الذي كان قد ارتفع على خلفية رفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة العام الماضي، أكثر من 11 من أعلى مستوى في 20 عاما الذي سجله في سبتمبر عند 114.78.

وارتفع المؤشر 0.11 بالمئة إلى 102.02 اليوم الأربعاء.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.23 بالمئة إلى 1.231 دولار.

ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يرفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس الأربعاء المقبل، مقابل زيادة بلغت 50 نقطة أساس في ديسمبر.

وسجل الدولار الأسترالي أعلى مستوى في أكثر من خمسة أشهر اليوم الأربعاء مدعوما ببيانات التضخم التي فاقت التوقعات، إذ عززت توقعات رفع المركزي الأسترالي أسعار الفائدة.

وصعد الدولار الأسترالي في أحدث التعاملات 0.81 بالمئة إلى 0.71 دولار أمريكي.

وفي الوقت نفسه، تراجع الدولار النيوزيلندي 0.32 بالمئة إلى 0.649 دولار أمريكي، بعد أن جاء التضخم السنوي لنيوزيلندا البالغ 7.2 بالمئة في الربع الرابع أقل من توقعات البنك المركزي عند 7.5 بالمئة.