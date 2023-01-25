الكرملين يهدد بحرق دبابات «أبرامز» حال تسليمها لـ كييف

جدة - نرمين السيد - وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت اليوم الأربعاء، وضع اللمسات الأخيرة على خططها لإرسال ما يقرب من 30 دبابة من طراز "أبرامز إم 1" إلى أوكرانيا.

يشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، كانت قد أعلنت أمس، أن إرسال الدبابات الأمريكية الصنع قد يأتى فى وقت مبكر من الأسبوع الجارى. غير أن مسؤولين قالوا إن توقيت التسليم الفعلى للدبابات لا يزال غير واضح، ويستغرق الأمر عادة عدة أشهر لتدريب القوات على استخدام الدبابات بشكل فعال.

وقال أحد المسؤولين، إن الولايات المتحدة سترسل أيضًا عددًا صغيرًا من مركبات الإنقاذ التى تستخدم للمساعدة فى إصلاح الدبابات فى ساحة المعركة أو إزالتها من ساحة المعركة للخدمة والصيانة فى موقع مختلف، بحسب القناة الإخبارية.