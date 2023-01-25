أوكرانيا: روسيا قصفت خيرسون 52 مرة فى يوم

جدة - نرمين السيد - وأفادت الإدارة - فى بيان لها نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أن القوات الروسية قصفت أراضى منطقة خيرسون 52 مرة، حيث هاجمت المناطق السلمية فى المنطقة بالمدفعية ونظم إطلاق الصواريخ المتعددة وقذائف الهاون والدبابات والطائرات، وشنت ضربات صاروخية على المنطقة".
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
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