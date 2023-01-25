أوكرانيا: مقتل 459 طفلا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

جدة - نرمين السيد - وقال مكتب المدعى العام - فى بيان، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، اليوم الأربعاء- "حتى اليوم، تضرر أكثر من 1375 طفلا فى أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية"، موضحا أن 459 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 916 آخرين بجروح مختلفة الخطورة.
وأضاف أن: معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت فى منطقة دونيتسك بـ440 حالة، وتليها خاركييف بـ270 حالة، وفى كييف 270 حالة"، موضحا أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضى التى تسيطر عليها روسيا.
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