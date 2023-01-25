روسيا: المناقشات مع الغرب حول «الخطوط الحمراء» أصبحت من الماضى

جدة - نرمين السيد - وصرحت وزارة الخارجية الروسية بأن: "المناقشات حول الخطوط الحمراء شيء من الماضي. لقد أعلنت الولايات المتحدة بشكل لا لبس فيه رغبتها فى إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا. من المستحيل تجاهل هذا الواقع".

وتعليقًا على كلمات النائب الأول للمندوب الروسى الدائم لدى الأمم المتحدة، دميترى بوليانسكى، بأن الغرب لم يتجاوز "كل الخطوط الحمراء بعد"، أشارت وزارة الخارجية إلى أن "الحرب الهجينة مستمرة ضد بلدنا، والذى تحدث عنها سيرجى لافروف بالتفصيل مؤخرًا".

كما أعلن نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميترى بوليانسكى، فى وقت سابق، أن عقد "قمة السلام" التى أعلنت عنها أوكرانيا فى الأمم المتحدة، يتطلب موافقة الجمعية العامة.

وقال بوليانسكى: "نحن لا نفهم التفاصيل، ولا أحد يفهمها. لأنه من أجل عقد قمة فى الأمم المتحدة، من الضرورى اتخاذ قرار فى الجمعية العامة، هناك بعض القضايا المتعلقة بالميزانية والتى تحتاج إلى حل. وإذا كنتم ترغبون فى عقد اجتماع على هامش الأمم المتحدة وتسميته (قمة)، فلا أحد يمنعكم من القيام بذلك".

وأضاف: "هناك بيانات مبهمة وغامضة من الجانب الأوكرانى بأنهم يريدون عقد قمة، ولا نعرف التفاصيل. وأنا لا أريد التكهن بالموضوع".