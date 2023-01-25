واشنطن تعتزم إرسال دبابات «أبرامز» إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة تضع اللمسات الأخيرة على خططها لإرسال ما يقرب من 30 دبابة من طراز "أبرامز إم 1" إلى أوكرانيا.





وكانت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، قد أعلنت أمس، أن إرسال الدبابات الأمريكية الصنع قد يأتى فى وقت مبكر من الأسبوع الجارى. غير أن مسؤولين قالوا إن توقيت التسليم الفعلى للدبابات لا يزال غير واضح، ويستغرق الأمر عادة عدة أشهر لتدريب القوات على استخدام الدبابات بشكل فعال.

وقال أحد المسؤولين، إن الولايات المتحدة سترسل أيضًا عددًا صغيرًا من مركبات الإنقاذ التى تستخدم للمساعدة فى إصلاح الدبابات فى ساحة المعركة أو إزالتها من ساحة المعركة للخدمة والصيانة فى موقع مختلف، بحسب القناة الإخبارية.

ويأتى هذا القرار فى حال اتخاذه، بعد أيام فقط من إبداء واشنطن معارضة لإرسال هذه الدبابات رغم مطالب كييف، والضغط العام من برلين التى تواجه دعوات لإرسال دبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع.