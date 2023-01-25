واشنطن تهدد الصين بعواقب دعمها لـ روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضافت بيير: "نحن نراقب الوضع عن كثب كما كنا منذ بداية الحرب، وسنواصل إبلاغ الصين بآثار تقديم الدعم المادى للحرب الروسية ضد أوكرانيا، لقد تحدثنا عن هذا عدة مرات وسنكون واضحين للغاية فيما يعنيه دعم عدوان روسيا على أوكرانيا"، مؤكدة أن واشنطن ستواصل دعم أوكرانيا والشعب الأوكرانى طالما دعت الحاجة لذلك.
وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، فى وقت سابق، بأن بلادها تتشاور مع الحلفاء وكييف بشأن إمداد أوكرانيا بالدبابات والمعدات العسكرية.
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