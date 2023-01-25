جدة - نرمين السيد - وقال بيسكوف - فى رده على سؤال لوسائل الإعلام الروسية، حول صحة ما تردد بشأن عدم عقد أى اجتماع أو محادثات هاتفية بين بوتين وزيلينسكى منذ عام 2019 خلال قمة "النورماندى" فى باريس - "نعم هذا صحيح".
وكان وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، أكد - فى وقت سابق - انفتاح موسكو للحوار وحل كل النزاعات سلميا مع أوكرانيا، لافتا إلى أن الدول الغربية تقف وراء معظم النزاعات وتعرقل تطبيع الأوضاع.
وأعلن الكرملين فى نهاية أكتوبر 2021، أنه لا توجد آفاق لاجتماع رئيسى البلدين بسبب تصرفات كييف وصعوبات التواصل مع زيلينسكى، الذى اتهم روسيا بالمشاركة فى الصراع جنوب شرق أوكرانيا، ورفض أيضا الاعتراف باتفاقيات مينسك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكرملين: بوتين لم يجر أى محادثات مع زيلينسكى منذ 2019 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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