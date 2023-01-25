الكرملين: بوتين لم يجر أى محادثات مع زيلينسكى منذ 2019

جدة - نرمين السيد - وقال بيسكوف - فى رده على سؤال لوسائل الإعلام الروسية، حول صحة ما تردد بشأن عدم عقد أى اجتماع أو محادثات هاتفية بين بوتين وزيلينسكى منذ عام 2019 خلال قمة "النورماندى" فى باريس - "نعم هذا صحيح".

وكان وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، أكد - فى وقت سابق - انفتاح موسكو للحوار وحل كل النزاعات سلميا مع أوكرانيا، لافتا إلى أن الدول الغربية تقف وراء معظم النزاعات وتعرقل تطبيع الأوضاع.

وأعلن الكرملين فى نهاية أكتوبر 2021، أنه لا توجد آفاق لاجتماع رئيسى البلدين بسبب تصرفات كييف وصعوبات التواصل مع زيلينسكى، الذى اتهم روسيا بالمشاركة فى الصراع جنوب شرق أوكرانيا، ورفض أيضا الاعتراف باتفاقيات مينسك.