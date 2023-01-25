العالم اليوم - سلطات دونيتسك: وحدات مجموعة "فاغنر" تتقدم في باخموت

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 يناير 2023 11:21 صباحاً - قالت السلطات الموالية لموسكو في دونيتسك إن المعارك تدور الآن في أحياء داخل مدينة باخموت، كانت تخضع لسيطرة أوكرانية،

وقال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، الموالية لروسيا، دينيس بوشيلين، في تصريحات للصحفيين، إن "وحدات فاغنر تتقدم في باخموت حيث يدور القتال في كل من الضواحي وفي الأحياء التي سيطر عليها العدو مؤخرا".

وتقع باخموت، أو أرتيوموفسك (الاسم الأوكراني) شمال مدينة غورلوفكا، في الجزء الذي تسيطر عليه القوات الأوكرانية، وهي مركز نقل وإمداد مهم لمجموعة القوات الأوكرانية في إقليم الدونباس.

وكان الانفصاليون الموالون لروسيا أعلنوا، الإثنين، السيطرة على قريتي كراسنوبوليفكا ودفوريتشي اللتان تقعان بالقرب من سوليدار.

وذكرت هيئة الأركان في دونيتسك على تلغرام أنه "في 23 يناير 2023، سيطرت القوات المسلحة الروسية على كراسنوبوليفكا ودفوريتشي"، البلدتين الواقعتين في المنطقة التي تشكل معقل الانفصاليين الموالين لروسيا.

والبلدتان قريبتان من باخموت، مركز القتال بين القوات الروسية والأوكرانية منذ أشهر في شرق أوكرانيا.

وكان بوشيلين صرح قبل أيام، وتحديدا في الحادي والعشرين من يناير الجاري، أن مقاتلي قوات "فاغنر" على وشك فرض حصار عملياتي على مدينة باخموت، مشيرا إلى أن وضع القوات الروسية في سوليدار تحسن أكثر.

وقال بوشيلين: "يمكننا القول إن الوضع بشأن أرتيموفسك (باخموت)، إن لم يكن على وشك الاكتمال، فهو قريب من فرض حصار عملياتي، الذي تسعى إليه وحدات فاغنر الموجودة هناك".

وفي 19 يناير، أفاد أحد قادة مجموعة "فاغنر"، بأن القوات المتحالفة تتحرك بنجاح، والمعارك تدور بالفعل داخل مدينة باخموت نفسها.

وبحسب المصدر ذاته، تمكن الجيش الروسي من السيطرة على المنطقة الصناعية داخل المدينة، مشيرا إلى أن القوات الروسية تقوم بعمليات تطهير للمناطق السكنية.