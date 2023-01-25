العالم اليوم - السيسي: نعتزم تطوير العلاقات مع الهند للشراكة الاستراتيجية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 يناير 2023 11:21 صباحاً - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، عزم بلاده والهند على "الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المتبادل في مختلف القضايا والموضوعات محل اهتمام الطرفين".

وأشار السيسي خلال زيارته إلى الهند، إلى أن "تكامل قدرات مصر والهند يمكنه أن ينشئ منظومة صلبة قادرة على مواجهة التحديات المشتركة والأزمات الدولية المستجدة، بما في ذلك أزمتي الطاقة والغذاء".

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن "جلسة مباحثات" جمعت الرئيس المصري مع رئيسة الهند، دروبادي مورمو، حيث تم تناول "الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة العلاقات الثنائية بين البلدين"، كما التقى برئيس الوزراء ناريندرا مودي، ووزير خارجية الهند سوبرامنيام جايشانكر.

وأشار راضي إلى أن السيسي "أكد حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الهند، التي تمثل ركيزة مهمة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط".

كما أعرب الرئيس المصري عن "التطلع لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الهندي خلال الفترة المقبلة، بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك".

من جانبه، رحب وزير الخارجية الهندي بزيارة الرئيس المصري إلى نيودلهي، مؤكدا أنها "ستساهم في دعم مسيرة العلاقات بين البلدين على نحو بنّاء وإيجابي".