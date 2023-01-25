بايدن: القضاء على آفة العنف المسلح فى أمريكا يتطلب إجراءات أقوى

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن، فى بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكترونى اليوم الأربعاء ـ: "أحث الكونجرس مجددا على التحرك بسرعة وإحالة قانون حظر الأسلحة الهجومية، إلى مكتبى، واتخاذ إجراءات للحفاظ على المجتمعات والمدارس وأماكن العمل والمنازل الأمريكية آمنة".

وأضاف: "أنا وجيل نصلى من أجل القتلى والجرحى فى حادث إطلاق النار المأساوى الأخير فى هاف مون باى شمالى كاليفورنيا، للمرة الثانية فى الأيام الأخيرة، تحزن مجتمعات كاليفورنيا على فقدان أحبائهم فى عمل لا معنى له من أعمال العنف باستخدام الأسلحة النارية".

وأفاد بأنه وجه الإدارة الأمريكية بعد إحاطة من فريق الأمن الداخلي، بضمان حصول السلطات المحلية ومجتمع هاف مون باى على الدعم الكامل من الحكومة الفيدرالية فى أعقاب هذا الهجوم الشنيع.