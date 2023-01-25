إجراء سويسرى جديد لدعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - صوتت لجنة فى البرلمان السويسرى، لصالح مقترح يسمح بطلب تعديل قوانين البلاد بهدف إتاحة تصدير أسلحة سويسرية إلى أوكرانيا عبر دول أخرى، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





ورفضت سويسرا حتى الآن، السماح لدول تملك أسلحة سويسرية الصنع، بإعادة تصديرها إلى أوكرانيا، بما يتماشى مع حيادها العسكرى.

وبموجب قانون المواد الحربية السويسرى، لا يمكن الموافقة على طلب إعادة التصدير إذا كانت الوجهة النهائية دولة فى حالة نزاع عسكرى دولى، لكن لجنة السياسات الأمنية فى البرلمان صوتت لصالح دعم اقتراح لتغيير القانون من أجل السماح بإمداد كييف بالأسلحة، بحسب القناة الإخبارية.