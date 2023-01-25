العالم اليوم - واشنطن ترصد مساعدات عسكرية من شركات صينية للجيش الروسي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 يناير 2023 10:19 صباحاً - رصدت الولايات المتحدة قيام بعض الشركات الصينية بتقديم مساعدات عسكرية "غير قاتلة" إلى روسيا، لتقوم الأخيرة باستخدامها في عملياتها خلال الحرب مع أوكرانيا، بحسب مصدر لرويترز.

وأوضح المصدر، الذي فضل عد ذكر اسمه، أن ما تم رصده من الجانب الأميركي هو مساعدات عسكرية "غير مميتة" يتم تقديمها من جانب شركات صينية، بالإضافة إلى دعم اقتصادي لا يرقى إلى مستوى يسمح لروسيا للتهرب بشكل كامل من العقوبات المفروضة ضدها.

ولم يحدد المصدر طبيعة المساعدات التي تم تقديمها من الصين إلى روسيا.

وحذرت الولايات المتحدة الحكومة الصينية من العواقب في حال قيامها بتقديم أسلحة يمكن لروسيا استخدامها ضد أوكرانيا.

وقال المصدر إن المسؤولين الأميركيين ينظرون إلى النشاط الصيني الحالي باعتباره "مثيرا للقلق"، إذ يعتقدون بأنه نسخة مصغرة من خطة تهدف الصين من خلالها إلى بيع أنظمة وأسلحة فتاكة يمكن للجيش الروسي استخدامها بالحرب.

وأشار المصدر إلى أن علم الحكومة الصينية بنشاطات هذه الشركات "أمر غير مؤكد"، مضيفا أن المسؤولين الأميركيين سيتواصلون مع السلطات الصينية عبر القنوات الدبلوماسية لهذا الشأن.

وقال كارين جان بيير، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، إن الجانب الأميركي سيواصل إبلاغ الصين بعواقب تقديم الدعم المادي للجانب الروسي في الحرب الأوكرانية.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن واشنطن كانت واضحة للغاية مع بكين بشأن تداعيات دعمها لروسيا في الحرب، وذلك على الرغم من رفضه تأكيد المعلومات المتعلقة بمساعدة الشركات الصينية للجيش الروسي.