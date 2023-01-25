زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب اليابان

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أنه تم تسجيل الزلزال فى الساعة 10:01 صباحًا بالتوقيت المحلى فى محافظة فوكوشيما، وكان مركزه على عمق 50 كيلو مترا.

ولم يتم تلقى معلومات حول ضحايا ودمار محتملين، وكذلك حول خطر حدوث تسونامى فيما بلغ مقياس شدة الزلازل 4 من الحد الأقصى 7.

يذكر أن منطقة فوكوشيما قد شهدت أحد أقوى الزلازل فى التاريخ وأدى إلى تشكل تسونامى مدمر تسبب بدوره بكارثة فوكوشيما النووية وذلك فى 11 مارس 2011 وتحى اليابان كل عام ذكرى ضحايا الكارثة.

وتسبب الزلزال الذى بلغت قوته 9 درجات ومركزه فى عمق المحيط الهادئ قبالة الساحل الشمالى الشرقى لليابان، بتسونامى غمر المنطقة، بحيث وصل ارتفاع الأمواج أحيانًا إلى علو المبانى، ما أدى مقتل أو اختفاء نحو18 ألفا و500 شخص.