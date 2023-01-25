القاهرة الإخبارية: غرق سفينة شحن على متنها 22 شخصا فى كوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - قال خفر السواحل فى كوريا الجنوبية، إن سفينة شحن مسجلة فى هونج كونج تقل 22 فردًا من أفراد الطاقم غرقت قبالة جزيرة جيجو الجنوبية، اليوم الأربعاء، وتم إنقاذ اثنين منهم، ولا زال البحث جاريًا عن الآخرين.





وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية" كان على متن السفينة "جين تيان" 14 صينيا و8 أشخاص من ميانمار، وتنقل أخشابًا يبلغ وزنها 6,551 طنا عندما غرقت فى المياه على بعد 148.2 كيلومترا جنوب شرق مدينة سيونجبيو بجزيرة جيجو الساعة 1:45 صباح اليوم. وقال مسؤولون إنه تم إنقاذ اثنين من أفراد الطاقم، ويقوم خفر السواحل بعملية بحث وإنقاذ مشتركة مع نظرائهم اليابانيين للبحث عن العشرين الآخرين.

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