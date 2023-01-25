تفاهم دبلوماسى بين أمريكا وألمانيا حول إرسال دبابات إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن إدارة الرئيس جو بايدن، تفكر بشكل جدى فى إرسال عدد كبير من دبابات "أبرامز إم 1" إلى أوكرانيا، متوقعة أن يتم خلال الأسبوع الجارى.





وأكدت الصحيفة الأمريكية أن هذا الإعلان سيكون جزءًا من تفاهم دبلوماسى أوسع مع ألمانيا حيث توافق برلين على إرسال عدد أقل من دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا وتوافق أيضًا على تسليم المزيد من الدبابات الألمانية الصنع من قبل بولندا ودول أخرى. وسوف يحل الخلاف عبر الأطلسى حول الدبابات التى هددت بمزيد من الخلافات مع اقتراب الحرب من نهاية عامها الأول.

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة ستعالج الخلاف بين الولايات المتحدة وألمانيا والأوروبيين الآخرين بشأن توفير الدبابات لـ أوكرانيا خلال مرحلة محورية من الحرب.

ولفتت "وول ستريت جورنال" إلى أن التحول فى الموقف الأمريكى يأتى بعد مكالمة فى 17 يناير بين الرئيس بايدن والمستشار الألمانى أولاف شولتس وافق فيها بايدن على النظر فى توفير دبابات أبرامز ضد رؤية وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، وأكدت أن مسؤولا ألمانيا كبيرا قال إن القضية كانت موضوع مفاوضات مكثفة بين واشنطن وبرلين لأكثر من أسبوع ويبدو أنها فى طريقها إلى الحل.

وفى السياق كشفت صحيفة "دير شبيجل" الألمانية، أن المستشار الألمانى أولاف شولتس وافق على إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا بعد خلاف دام أسابيع بينه وبين الزعماء الأوروبيين والولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة الألمانية عن مصادر وصفتها بالـ"مطلعة" أن الحكومة الفيدرالية بقيادة شولتس، ستمنح أيضًا التراخيص اللازمة للسماح للحلفاء الآخرين بإرسال الدبابات من نفس النوع إلى أوكرانيا.