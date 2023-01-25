العالم اليوم - 24 مليار دولار صادرات النفط السعودية في نوفمبر

انتم الان تتابعون خبر 24 مليار دولار صادرات النفط السعودية في نوفمبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 يناير 2023 09:22 صباحاً - ارتفعت الصادرات السلعية في السعودية بنسبة 3.6 بالمئة في نوفمبر الماضي لتصل إلى 113 مليار ريال (حوالي 30.1 مليار دولار)، مقابلَ 109 مليارات ريال خلال شهر نوفمبر 2021، وذلك بزيادة بـ 4 مليارات ريال، بحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.

وأفادت البيانات أن قيمة الصادرات البتروليَّة خلال شهر نوفمبر 2022 بلغت 90 مليار ريال (ما يعادل 24 مليار دولار)، مقابل 81 مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه 9 مليارات ريال، بنسبة نمو 11.1 بالمئة.

ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر نوفمبر 2022 حوالي 23 مليار ريال، مقابلَ 28 مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2021، وذلك بانخفاض مقدارُه 5 مليارات ريال، بنسبة انخفاض 17.9 بالمئة.

في حين ارتفعت قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للسعودية خلال شهر نوفمبر 2022 بنسبة 26 بالمئة لتصل إلى 63 مليار ريال، مقابل 50 مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2021، وذلك بنسبة نمو 13 مليار ريال.

الاقتصاد السعودي

حقق الاقتصاد السعودي نمواً في الربع الثالث من العام 2022 بـ 8.8 بالمئة مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي 2021.

وجاء هذا النمو بدعم من ارتفاع الأنشطة النفطية بـ 14.2 بالمئة والأنشطة غير النفطية بـ 6 بالمئة، كما سجلت الأنشطة الحكومية نمواً بـ 2.5 بالمئة على أساس سنوي.

كما عدلت السعودية توقعات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 بالزيادة إلى 8.5 بالمئة، من النسبة السابقة عند 8 بالمئة، بحسب وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إذ صرح في ديسمبر الماضي، أن التعديل مدفوع بشكل كبير بنشاط القطاع الخاص غير النفطي الذي من المتوقع أن ينمو بنحو 6 بالمئة سنويا على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.