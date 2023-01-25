أستراليا: هناك تعاون متزايد مع الوكالات الصينية

جدة - نرمين السيد - وأضاف ألبانيز، أن "هناك مشاركة متزايدة على مستويات مختلفة بين وكالاتنا"، مشددا على أن هذا الأمر يعد شيئا إيجابيا.
وكانت العلاقات بين بكين وكانبرا قد تدهورت منذ 4 سنوات على خلفية قضايا سياسية وأخلاقية، أبرزها موضوع تعزيز النفوذ الصينى فى الخارج.
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