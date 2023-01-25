رئيس وزراء نيوزيلندا الجديد يؤدى اليمين الدستورية

جدة - نرمين السيد - وافادت قناة "فرانس 24" الإخبارية، بأن تأدية هبكينز البالغ 44 عاما، لليمين، جاءت أمام الحاكم العام لـ نيوزيلندا خلال حفل أقيم فى العاصمة ويلينجتون.
وقال هيبكنز بعد توليه منصبه إن هذا أكبر امتياز وأكبر مسؤولية فى حياتى، أشعر بالاندفاع والحماسة لمواجهة التحديات الماثلة.
وأحدثت استقالة أرديرن صدمة فى نيوزيلندا بعد أقل من ثلاث سنوات على فوزها بولاية ثانية إثر فوز انتخابى ساحق.
وكان آخر ظهور علنى لها كرئيسة للوزراء عند خروجها من البرلمان، اليوم، وسط تصفيق المئات من المواطنين الذين كانوا فى انتظارها.
وتقع الآن على عاتق هبكينز المسؤول السابق عن مكافحة كوفيد-19، مهمة إحياء شعبية الحكومة قبل الانتخابات المقررة فى أكتوبر.
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